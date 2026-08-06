DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Papier unter der Lupe 06.08.2026 10:43:50

Analyse: Barclays Capital bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: Barclays Capital bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Barclays Capital-Analyst Marco Limite hat sich das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nahm am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Bonner Logistikkonzerns nur kleine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die positive Dynamik halte an, schrieb er.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 10:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 55,16 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10,59 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 268 659 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 23,1 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF,Deutsche Post

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07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
06.08.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)

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