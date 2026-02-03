Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen des Konkurrenten DaVita zeigten für FMC ein gemischtes Bild, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. So liege der Gewinnausblick der US-Amerikaner klar über der Markterwartung, die Volumenprognose aber unter seiner Schätzung für jene des deutschen Dialyseanbieters.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 38,61 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 23,03 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 269 134 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 5,3 Prozent.

