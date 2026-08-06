Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Experten-Analyse 06.08.2026 10:43:50

Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Die detaillierte Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers wurde von Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel durchgeführt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 46,00 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zu den Behandlungszahlen des Dialysespezialisten gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 10:26 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 42,24 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5,35 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 277 068 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 7,8 Prozent aufwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical C

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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