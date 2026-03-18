Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktie im Blick
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18.03.2026 10:52:46
Analyse: Barclays Capital bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie des Ausbaus der KI-Infrastruktur beleuchte Analystin Katherine Hearne die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für den europäischen Bau- und Infrastruktursektor. Die Expertin sieht ein relativ geringes Disruptionsrisiko, Chancen für Effizienzsteigerungen und einen mehrjährigen Nachfrageaufschwung durch den Bau von KI-Rechenzentren, wie sie am Dienstagabend schrieb.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:36 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 174,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155 457 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 21,8 Prozent nach unten.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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