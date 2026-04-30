Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktie unter der Lupe
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30.04.2026 14:19:47
Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Sein Fokus werde auf den Kosten und dem Margendruck durch den Ölpreisanstieg liegen, schrieb Warren Ackerman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Mit Blick auf die Geschäftsbereiche stünden Waschmittel und Haarpflege im Mittelpunkt.
Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Die Henkel vz-Aktie musste um 14:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 61,88 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13,12 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114 350 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 8,1 Prozent ein. Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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