Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt kommentierte am Freitag die Resultate des ersten Quartals. Die ausstehenden Leistungsverpflichtungen im Cloud-Bereich seien stark gewesen und das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um etwa sechs Prozent übertroffen. Das Management sei auch auf die Bedenken hinsichtlich der KI eingegangen und habe einen eher störungsfreien Übergang signalisiert. Eine leichte Anpassung des Kursziels ergab sich für ihn nur in US-Dollar wegen angepasster Währungsannahmen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 09:16 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 147,22 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 49,44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 124 005 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 29,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte SAP SE am 23.07.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:14 / GMT



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