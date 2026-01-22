Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktie unter der Lupe
|
22.01.2026 09:24:07
Analyse: Barclays Capital bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach ersten Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die am Vorabend veröffentlichten Resultate untermauerten seine positive Einschätzung der Aktien, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wichtige und höher als erwartet ausgefallene Free Cashflow sei vor allem niedrigeren Kapitalausgaben für geringere Mitteln für Forschung und Entwicklung geschuldet.
Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Die Aktie notierte um 09:08 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 103,75 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 184 133 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 0,2 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Stabiler Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
22.01.26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX am Mittag knapp behauptet (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,10
|2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.