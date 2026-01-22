Analyse: Barclays Capital bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach ersten Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die am Vorabend veröffentlichten Resultate untermauerten seine positive Einschätzung der Aktien, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wichtige und höher als erwartet ausgefallene Free Cashflow sei vor allem niedrigeren Kapitalausgaben für geringere Mitteln für Forschung und Entwicklung geschuldet.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Aktie notierte um 09:08 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 103,75 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 184 133 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 0,2 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.