Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktieneinstufung
|
07.01.2026 09:18:07
Analyse: Barclays Capital stuft Bayer-Aktie hoch
Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie der Leverkusener berge kurzfristiges Aufwärtspotenzial mit der erwarteten Beilegung anhängiger Rechtsstreitigkeiten, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit steigenden Absatzprognosen für das Nierenmedikament Kerendia und höheren Margen im Bereich CropScience. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Analysen zu Bayer
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|39,52
|2,92%