Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel, der das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier näher betrachtet hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 48,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal mit einer saisonal höheren Marge. Im Fokus stehe aber wohl das herausfordernde Jahr 2026 mit einer Unsicherheit hinsichtlich der Behandlungszahlen des Dialysekonzerns, schrieb er am Montagabend.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 09:13 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,02 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 28,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 29 103 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 9,2 Prozent.

