Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Investment-Tipp 19.01.2026 11:49:46

Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Equal Weight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 56,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 081 026 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 5,6 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

