Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Investment-Tipp
|
19.01.2026 11:49:46
Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Equal Weight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 56,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 081 026 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 5,6 Prozent nach unten.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11:45
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:45
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Daimler Truck-Aktie tiefer: Absatz-Minus in 2025 (Dow Jones)
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)