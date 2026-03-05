Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Experten-Einschätzung
|
05.03.2026 13:52:48
Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Symrise-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach dem schwachen Jahresstart brauche es irgendwann mehr Tempo, um die Jahresziele zu erfüllen, schrieb Alex Sloane am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht und Ausblick. Die Berechenbarkeit bleibe aber gering.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:36 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 72,48 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 15,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166 299 Symrise-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 5,2 Prozent. Symrise dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
