Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Beiersdorf-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:42 Uhr verlor das Papier 19,1 Prozent auf 84,72 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,20 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 088 569 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 9,6 Prozent abwärts. Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.03.2026 erwartet.

