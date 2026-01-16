Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Telekom-Aktie

Barclays Capital hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei der Telekom sei sein Vertrauen in eine Erholung am deutschen Markt gestärkt worden.

Aktienauswertung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:27 Uhr 0,6 Prozent auf 27,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 44,51 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 760 106 Deutsche Telekom-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 0,1 Prozent. Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.