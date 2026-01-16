Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktuelle Analyse
|
16.01.2026 10:43:47
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Telekom-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei der Telekom sei sein Vertrauen in eine Erholung am deutschen Markt gestärkt worden.
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:27 Uhr 0,6 Prozent auf 27,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 44,51 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 760 106 Deutsche Telekom-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 0,1 Prozent. Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
