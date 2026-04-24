Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Aktie unter der Lupe 24.04.2026 11:19:47

Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Telekom-Aktie

Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Telekom-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Telekom-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Mathieu Robilliard.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:03 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,64 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 42,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 886 943 Stück. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 3,2 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Deutsche Telekom am 13.05.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

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