Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktie unter der Lupe
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24.04.2026 11:19:47
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Telekom-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 11:03 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,64 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 42,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 886 943 Stück. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 3,2 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Deutsche Telekom am 13.05.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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