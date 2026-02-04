Infineon Aktie

Investment-Tipp 04.02.2026 09:30:41

Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Infineon-Aktie

Die Infineon-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles hebt am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal 2026 vor allem das Ziel für das Geschäft mit KI-Chips im Jahr 2027 positiv hervor. Das avisierte Wachstum sei dynamischer als gedacht.

Aktienbewertung im Detail: Die Infineon-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie konnte um 09:14 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 41,87 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 5,09 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 690 475 Infineon-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 11,0 Prozent. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

