Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Auf Aussagen des Rüstungskonzerns im Rahmen einer Analystenveranstaltung habe es eine Überreaktion der Anleger gegeben, schrieb Afonso Osorio in einer am Studie vom Donnerstag. Dies bringe eine gute Kaufgelegenheit mit sich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 17:39 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 1 604,50 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 35,56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 358 534 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,8 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen.

