Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an SAP SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:51 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 148,80 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 47,85 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 129 536 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 28,6 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 23.07.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT



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