Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Experten-Einschätzung
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19.03.2026 09:54:07
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Zalando-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken.
Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Die Zalando-Aktie notierte um 09:38 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 22,94 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 61,29 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 244 590 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 9,5 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 06.05.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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