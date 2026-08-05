Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Zalando-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross hält die Aktien des Onlinehändlers für günstig, selbst ohne Wachstumsbeschleunigung, wie er am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:18 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 24,75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 37,37 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 773 482 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 2,3 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:59 / GMT



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