Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktuelle Analyse im Blick
|
07.09.2026 17:04:55
Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Beiersdorf bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird.
Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Das Papier von Beiersdorf befand sich um 16:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 75,64 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 25,59 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71 987 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 18,2 Prozent nach unten. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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