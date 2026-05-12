Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform in neuer Analyse

Die Daimler Truck-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers berge auf dem aktuellen Niveau einige Risiken, schrieb Harry Martin am Montagabend. Er verwies unter anderem auf eine möglicherweise schwache Preisgestaltung bei den jüngsten Flottenbestellungen in den USA und Schwierigkeiten, die aus dem Nahost-Konflikt resultierenden Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 40,16 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 12,85 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 222 355 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 12,5 Prozent zu. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.