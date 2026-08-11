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Daimler Truck-Analyse im Blick 11.08.2026 11:34:47

Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform in neuer Analyse

Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Harry Martin das Daimler Truck-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Daimler Truck-Aktie wies um 11:17 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 46,49 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 20,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 107 692 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 30,2 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 22:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

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