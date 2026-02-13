Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem anschließenden Analystengespräch von 66 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Begleitaussagen zur Strategie unterstrichen den Fokus des Autobauers auf die Aktionärsrendite, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Ausschlaggebend für die Zielsenkung seien gesenkte Gewinnschätzungen für 2026, die nur teilweise durch den Wertzuwachs der Daimler-Truck-Beteiligung kompensiert würden.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:51 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 57,67 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 692 367 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 4,0 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.04.2026 erwartet.

