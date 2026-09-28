MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Bewertung im Blick 28.09.2026 15:04:47

Analyse: Bernstein Research bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: Bernstein Research bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Bernstein Research hat die MTU Aero Engines-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Analysiert Douglas Harned versuchte Freitag, die angemessene Bewertung für die Papiere des Triebwerkbauers zu finden. Er setzt letztlich den Faktor 15 auf das operative Ergebnis (Ebit) an. MTU müsse nachhaltig auf aktuellem Niveau haltbare Margen unter Beweis stellen und den Cashflow verbessern, um näher an Rolls-Royce, Safran und Airbus heranzurücken. Den Kapitalmarkttag im November sieht Harned aber als Trigger.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 14:48 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 373,70 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 20,42 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 38 537 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 6,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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