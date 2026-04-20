RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Market-Perform-Einstufung
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20.04.2026 16:07:47
Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie erneut mit Reformen am britischen Strommarkt. Die Pläne der britischen Regierung, die Gas- und Strompreise zu entkoppeln, würden das Aufwärtspotenzial für Stromerzeuger begrenzen, stellten aber keine wesentlichen Nachteile dar. Sie glaubt, dass die Aktienkurse darauf überreagiert haben.
Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:51 Uhr 2,2 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0,25 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1 058 224 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 26,2 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 18:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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