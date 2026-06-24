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Beiersdorf-Analyse im Fokus 24.06.2026 15:22:47

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Beiersdorf-Aktie

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Management vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Wachstum der Consumer-Sparte im zweiten Quartal dürfte weiterhin im deutlich negativen Bereich liegen, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere weiterhin in die Neuausrichtung, wobei die Werbeausgaben trotz des Umsatzdrucks auf dem gleichen Niveau bleiben sollten.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 15:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 73,04 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132 624 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 21,0 Prozent. Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Beiersdorf AG

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