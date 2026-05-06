BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Experten-Analyse
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06.05.2026 11:37:47
Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an BMW-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung einen "sehr sauberen" Quartalsbericht. Die operative Marge (Ebit) im Autogeschäft und der Cashflow hätten jeweils die Erwartungen übertroffen.
Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 6,5 Prozent auf 82,22 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 31,35 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 745 065 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 11,7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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