Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an MTU Aero Engines-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 409 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 10:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 348,20 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 17,46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19 076 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 0,9 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird MTU Aero Engines voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.