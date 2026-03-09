Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktie unter der Lupe
|
09.03.2026 10:58:49
Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Rheinmetall-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rüstungskonzern habe im Februar negative Indikationen für das laufende Jahr gegeben, schrieb Adrien Rabier am Montag. Am Markt hätten sich die Erwartungen zuletzt im Aktienkurs deutlich negativ niedergeschlagen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 1 602,50 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 27,93 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 68 611 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 2,7 Prozent. Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
