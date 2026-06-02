Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Scout24-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Privatkundensegment hebe den Internetportalbetreiber von den Wettbewerbern ab, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Untersuchung. Es mache mittlerweile ein Drittel des Umsatzes und des Gewinns des Konzerns aus ? nicht nur durch den Verkauf der Abonnements, sondern auch durch die Monetarisierung privater Inserate und damit verbundener Umzugdienstleistungen wie Bonitätsprüfungen oder Umzuganfragen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 75,95 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 18,50 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 215 952 Scout24-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 11,5 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 06.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 13:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.