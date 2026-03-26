Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktienanalyse
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26.03.2026 13:58:48
Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Siemens-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:42 Uhr um 1,6 Prozent auf 208,40 EUR nach. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 39,16 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 344 983 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 11,0 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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