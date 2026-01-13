Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktuelle Analyse
|
13.01.2026 10:13:47
Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Siemens Healthineers-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,90 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 09:57 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 47,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 62 322 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Siemens Healthineers dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)