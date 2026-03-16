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Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktuelle Analyse im Blick 16.03.2026 13:34:47

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Siemens Healthineers-Aktie

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Siemens Healthineers-Aktie

Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig hat eine ausführliche Untersuchung des Siemens Healthineers-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 52,15 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Healthineers-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:15 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 38,36 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 35,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158 237 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 12,6 Prozent zurück. Am 07.05.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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