Aktuelle Analyse im Blick 12.03.2026 10:49:48

Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie

Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat eine ausführliche Untersuchung des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:33 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 43,53 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 21,89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 661 902 Daimler Truck-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 16,6 Prozent. Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
