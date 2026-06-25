Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 12:27 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,09 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 9,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71 387 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 15,1 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.