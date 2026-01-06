Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Zalando-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst William Woods, der das Zalando-Papier näher betrachtet hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Zalando befand sich um 14:30 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 24,26 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 385 121 Zalando-Aktien umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 26.02.2026 terminiert.

