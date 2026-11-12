Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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12.11.2026 12:40:38
ANALYSE: BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat ihre Kursziele für Intel und NVIDIA am Donnerstag gesenkt. Analyst Vivek Arya hob derweil sein Kursziel für seinen Hauptprozessor-Favoriten (CPU) AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) auf 700 Dollar an.
Den Gesamtmarkt für Server-CPUs taxiert er für 2030 nun auf 240 (bisher 210) Milliarden Dollar - ein durchschnittliches Wachstum von 39 Prozent per annum. Er setzt dabei auf die Adoption agentischer KI und eine insgesamt bessere Berechenbarkeit der Verfügbarkeit von Stückzahlen.
Bei Intel vermisst er diese Klarheit und rudert beim Kursziel auf 80 (zuvor 100) Dollar zurück. Bei Nvidia lobt er den Hochlauf der Produktion des Vera-Rechenzentrumsprozessors der nächsten Generation. Arya rechnet aber zunächst mit hoher Volatilität der Nvidia-Aktie und kappte sein Kursziel auf 280 (350) Dollar.
Arya empfiehlt AMD und Nvidia weiter zum Kauf, bei Intel votiert er mit "Neutral"./ag/mis
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|Intel Sector Perform
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|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|475,30
|-9,91%
|Arm Holdings
|170,20
|-5,76%
|Intel Corp.
|53,54
|-3,02%
|NVIDIA Corp.
|146,60
|-2,29%
|QUALCOMM Inc.
|155,86
|-2,48%
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