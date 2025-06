ANALYSE/Bofa zum Infrastrukturpaket: Sechs Unternehmen besonders chancenreich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Bank of America rechnet mit einem schnellen Start des milliardenschweren Infrastrukturpakets in Deutschland und sieht unter den Unternehmen sechs besonders aussichtsreiche Gewinner. Nach der Verabschiedung des Haushaltsplans und Signalen für die Jahre danach kamen sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu dem Ergebnis, dass die Infrastrukturausgaben in den ersten Jahren schneller voranschreiten dürften als erwartet.

Aus dem Sondertopf würden 2025 schon 37,2 Milliarden Euro investiert und diese Zahl könne in den Jahren 2026 bis 2029 auf 57 bis 60 Milliarden steigen, hieß es in der Studie. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass die Mittel aus dem 500 Milliarden umfassenden Paket eher früh investiert werden. Viel Geld werde Deutschland in den Schienenverkehr stecken, aber auch für Bildung, Wohnungsbau und Digitalisierung seien Mittel vorgesehen.

Bei der Selektion von Profiteuren orientierten sich die Experten eng an der Umsatzabhängigkeit von Deutschland, die bei den Unternehmen Ariston, Knorr Bremse und Nordex besonders hoch sei. Mit genaueren Erläuterungen führte das Team um Analyst Benjamin Heelan aber sechs chancenreiche Unternehmen auf, die alle zum Kauf empfohlen werden: Siemens, Siemens Energy, Daimler Truck, Nordex, Kion und Jungheinrich.

Siemens (Siemens) habe im vergangenen Jahr 15 Prozent seiner Umsätze in Deutschland erzielt. Bei dem Industriekonzern erwähnten die Experten einen Wendepunkt bei Wachstum und Margen im Bereich Digital Industries sowie die kontinuierliche Portfolioverbesserung als Hauptgründe für ihre Kaufempfehlung. Aber auch das Engagement im deutschen Schienenverkehr unterstütze diese.

Siemens Energy (Siemens Energy) habe im vergangenen Jahr neun Prozent seiner Umsätze in Deutschland geschrieben, aber dort 19 Prozent aller Aufträge erhalten. Von dem Energietechnikkonzern erwarten die Experten weiter einen starken Barmittelzufluss, aber auch ein solides Abschneiden im Windkraftbereich und einen Weg zu höheren Aktionärsrenditen.

Bei Daimler Truck hätten die deutschen Umsätze 2024 etwa elf Prozent betragen. Die Experten erwarten eine Belebung der Lkw-Bestellungen in der EU, unterstützt durch Stimulierungsmaßnahmen insbesondere im Baugewerbe. Restrukturierungen dürften außerdem die Margen des Nutzfahrzeugherstellers steigern, so die Annahme der Experten.

Bei Nordex sei der Deutschland-Umsatzanteil 2024 mit 22 Prozent besonders hoch. Sie glauben, dass die Auftragsdynamik im Raum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) das Wachstum des Windkraftspezialisten unterstützen und dessen Margenverbesserungen vorantreiben werden. Dies gelte besonders in Deutschland.

Auch Kion (KION GROUP) und Jungheinrich hätten 2024 mit 18 und 22 Prozent hohe Umsätze in Deutschland erzielt. Die beiden Lagerausrüster seien stark an steigende Investitionen in der deutschen Wirtschaft angebunden.

