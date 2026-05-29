Analyse: Buy-Bewertung für BASF-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich intensiv mit dem BASF-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor der Ludwigshafener auf der "dbAccess European Champions Conference" sei recht positiv gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 51,17 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,26 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 343 228 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,1 Prozent zu Buche. BASF dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET



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