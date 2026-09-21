Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Investment-Tipp 21.09.2026 13:28:46

Analyse: Buy-Bewertung für Continental-Aktie von UBS AG

Analyse: Buy-Bewertung für Continental-Aktie von UBS AG

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Continental-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:04 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 69,14 EUR. Zuletzt wechselten 126 154 Continental-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 6,2 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Continental

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