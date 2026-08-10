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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Daimler Truck-Analyse im Fokus 10.08.2026 10:04:48

Analyse: Buy-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Deutsche Bank AG

Die detaillierte Analyse des Daimler Truck-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Nicolai Kempf durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Aufträge hätten die Erwartungen prozentual zweistellig verfehlt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Hinzu komme, dass die Profitabilität der Marke Mercedes im dritten Quartal von höheren Input-Kosten und der Inbetriebnahme eines Teilelagers gedrückt werden dürfte.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 46,77 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15,46 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 67 555 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 31,0 Prozent nach oben. Am 06.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

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