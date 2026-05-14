E.ON Aktie

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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Einstufung im Blick 14.05.2026 10:13:47

Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Die detaillierte Analyse des EON SE-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst James Brand durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark gewesen, schrieb James Brand in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Essener lägen gut in der Spur hinsichtlich ihrer Ziele für 2026 und 2030.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:57 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,67 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 9,80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 283 378 EON SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 19,3 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 12.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,E.ON

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