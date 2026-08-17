E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktie unter der Lupe
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17.08.2026 12:49:47
Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse
Anleger zeigten sich um 12:31 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 17,47 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 164 217 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 11,6 Prozent. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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