Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:08 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 18,85 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,46 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364 162 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 20,4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte EON SE am 12.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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