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Aktie im Blick 12.08.2026 09:24:08

Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Die detaillierte Analyse des EON SE-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:08 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 18,85 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,46 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364 162 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 20,4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte EON SE am 12.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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