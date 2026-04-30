Analyse: Buy-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs, der das Fresenius SE-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Mit der Gesundheitsreform dürften die Bad Homburger gut zurechtkommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie musste um 12:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 40,75 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 39,88 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291 012 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 16,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



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