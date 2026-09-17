Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Papier unter der Lupe
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17.09.2026 13:13:47
Analyse: Buy-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 45,93 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 21,92 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84 259 Fresenius SE-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 6,2 Prozent zurück.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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