Analyse: Buy-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 45,93 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 21,92 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84 259 Fresenius SE-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 6,2 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT



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