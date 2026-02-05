Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Experten-Einschätzung 05.02.2026 11:34:47

Analyse: Buy-Bewertung für Infineon-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Chips laufe mit Volldampf, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen. 2027 dürfte stark werden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie konnte um 11:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 40,72 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,88 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 929 114 Infineon-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 7,9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Infineon am 06.05.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Infineon

Analysen zu Infineon AG

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
