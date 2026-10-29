MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Einstufung im Blick
|
29.10.2026 11:34:47
Analyse: Buy-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach Quartalszahlen des Triebwerksherstellers mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. In beiden Fällen habe MTU die Prognose angehoben, aber trotz des guten Umsatzmixes nicht für das operative Ergebnis (Ebit).
Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:18 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 324,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 41,80 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 53 725 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 7,6 Prozent. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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