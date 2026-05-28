QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Bewertung im Fokus
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28.05.2026 10:19:45
Analyse: Buy-Bewertung für QIAGEN-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Interesse der Investoren habe vor allem dem Tuberkulosetest QuantiFERON gegolten, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit den Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten auf der "European Champions"-Konferenz der Deutschen Bank.
Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:03 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 30,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25 943 QIAGEN-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 24,8 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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