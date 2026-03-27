Analyse: Buy-Bewertung für RWE-Aktie von Deutsche Bank AG

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Olly Jeffery, der das RWE-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie musste um 10:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 54,64 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264 946 RWE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 20,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



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