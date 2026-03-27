RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktienanalyse
|
27.03.2026 10:37:47
Analyse: Buy-Bewertung für RWE-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die RWE-Aktie musste um 10:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 54,64 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264 946 RWE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 20,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
27.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 63 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.03.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
27.03.26
|Analyse: Buy-Bewertung für RWE-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
26.03.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für RWE auf 57 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
25.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)